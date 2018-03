Gelderse boeren toch in actie voor grote grazers in Flevoland

Konikspaarden in de Oostvaardersplassen. Foto: ANP

ARNHEM - Hoewel de provincie Flevoland heeft besloten de grote grazers in natuurgebied De Oostvaardersplassen bij te voeren, komt er zondag toch een actie van Gelderse boeren. 'We willen een symbool overbrengen', zegt Bart Lubbers van Landwinkel IJsseloord in Arnhem.

'We willen een structurele oplossing. We zijn bang dat het weer afzwakt. Het is belangrijk om de actie toch door te laten gaan', vindt Lubbers. Daarom gaan 'boeren, burgers en buitenlui' met trekkers en wagens met hooibalen van Arnhem naar de Oostvaardersplassen.

Door de koude weersomstandigheden dreigde een voedseltekort in het nationale park, met name voor de grote grazers. 'We moeten niet nog zo'n winter willen', stelt Lubbers. 'Het gaat om de dieren. Het aantal dieren moet worden aangepast aan het gebied.'

De actie van Lubbers gaat hard op Facebook. Daar maakt hij zich wel een beetje zorgen om. 'Er zijn mensen die emotioneel erin zitten. We moeten geen geweld hebben of draden doorknippen. Dat heeft geen enkele zin', benadrukt Lubbers. 'We moeten zorgen dat de discussie op een goede manier gevoerd gaat worden.'

