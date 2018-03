Deel dit artikel:











Notoire zakkenroller opgepakt na uitzending Bureau GLD Foto: Omroep Gelderland

LOCHEM - Een 53-jarige Poolse vrouw is afgelopen week door de politie aangehouden op verdenking van zakkenrollen in meerdere plaatsen in Gelderland. Ze werd door een politieman in Den Haag herkend op beelden die werden uitgezonden op televisie.

De vrouw dupeerde mensen in Groenlo, Lichtenvoorde, Winterswijk, Apeldoorn en Lochem. Van die laatste daad toonde Bureau GLD vorige week woensdag camerabeelden. Op die beelden was te zien hoe ze de portemonnee van een slachtoffer pakte in een Lidl-supermarkt. Ook van de diefstal in Apeldoorn was beeld. Daarop was te zien dat ze eerst toesloeg bij juwelierszaak Lucardi en daarna bij een kledingzaak. Nadat de Haagse politieman de vrouw herkende, werd ze ingerekend. De verdachte heeft geen vaste woon- en verblijfplaats.