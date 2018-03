VIDEO: Zwarte dansende wolken met spreeuwen trekken veel bekijks

Grote zwermen spreeuwen verzamelen zich boven Geldermalsen om uiteindelijk neer te strijken in de boomtoppen voor de overnachting. Ook deze week verzamelden zich veel fotografen langs de Parallelweg in de hoop dit spectaculaire schouwspel te zien en ze werden beloond. De spreeuwen strijken met duizenden neer in coniferen in de buurt van multifunctioneel centrum de Pluk in Geldermalsen.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

De ene foto na de andere

Het zijn er niet zo veel als in het begin, zegt fotograaf Ab Donker uit Buurmalsen. Hij is hier regelmatig te vinden rond zonsondergang. Toch hij is nog steeds enthousiast. Net als andere fotografen knipt hij de ene plaat na de andere.

Net zo snel als het schouwspel begon, zo plotseling is het ook weer voorbij. Met duizenden tegelijk verdwijnen de dansende spreeuwen weer uit de lucht en storten ze zich op de bomen alsof het was afgesproken. Snel stappen de fotografen weer in de auto, omdat ze nu plotseling de kou voelen. Maar gelukkig hebben ze de foto's nog.