Bijzondere vijfpuntige schans bij Dieren op monumentenlijst

DIEREN - De gemeente Rheden heeft een bijzondere aanwinst op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Het gaat om een vijfpuntige schans in het bos bij de Weg bij de Heesch bij Dieren.

Een schans is een oud militair verdedigingswerk dat gemaakt werd van aarde. Met het blote oog is de schans amper te zien. Alleen vanuit de lucht zijn de contouren wel goed te zien. Een archeoloog ontdekte in 2015 het object bij toeval in het Actueel Hoogtebestand Nederland, een digitaal bestand waarin hoogtegegevens voor heel Nederland staan.

De gemeente heeft in overleg met Natuurmonumenten, de eigenaar van het bos, een archeologisch onderzoek gedaan. Daarin staat dat het waarschijnlijk een oefenschans is uit de Tachtigjarige Oorlog, mogelijk uit het Rampjaar 1672, maar zeker is dit niet.

Schans voor oefeningen

De gevonden schans is vrij klein en daarom werd het volgens het onderzoek vermoedelijk gebruikt voor oefeningen en niet voor verdediging. Schansen uit de 16e en 17e eeuw zijn op de Veluwe overigens zeer zeldzaam.

Nu de schans op de gemeentelijke monumentenlijst staat, wil Natuurmonumenten kijken of die voor publiek opengesteld kan worden. Daarnaast moet er een raster komen om het wild weg te houden.

Het hele onderzoek is hier (.pdf) te downloaden.