Politie pakt man die nog een miljoen moet betalen Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De politie heeft donderdagmiddag in een woning in De Lutte een 66-jarige Arnhemmer aangehouden. Hij had een ontnemingsvordering van bijna een miljoen euro niet betaald.

Een ontnemingsvordering wordt opgelegd wanneer iemand op een criminele manier geld heeft verdiend. Omdat de man het bedrag niet kan voldoen, moet hij 1080 dagen vastzitten. Dat betekent overigens niet dat hij het openstaande bedrag niet hoeft te betalen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl