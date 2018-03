'Klep vrachtwagen in Barneveld opengeklapt door wind'

'Ons bedrijf ligt niet heel ver af van de spoorwegovergang. Dat stuk daarnaartoe is wel een heel vlak stuk', zegt veiligheidsdeskundige Dick Rozendaal van het afvalverwerkingsbedrijf. 'De wind heeft daar vat gekregen op de afvalcontainer en ervoor gezorgd dat de klep openwaaide.'

De afvalcontainer staat 'los' op de vrachtwagen. Dat is ook de reden dat de klep zich aan de bovenkant van de container bevindt. Vanaf die kant kan het afval in de bak worden geladen. Ook voorkomt die klep dat er vuil uit de bak waait.

'Behoorlijk geschrokken'

'Die klep is redelijk zwaar. Dat die openwaaide, is voor ons echt nieuw. En ook voor de chauffeur. Hij is behoorlijk geschrokken. Zoiets hoop je nooit mee te maken. Hij mocht een vrije dag opnemen, maar is vandaag gewoon aan het werk. We bieden wel hulp aan, als hij dat nodig heeft.'

Tekst gaat verder onder de video:

Het bedrijf onderzoekt momenteel of ze iets moeten doen om ervoor te zorgen dat de klep niet meer open kan waaien.

Bovenleiding

De klep raakte donderdagmiddag de bovenleiding op een spoorwegovergang in Barneveld en trok de leiding in beide richtingen stuk over een lengte van 100 meter.

Door de weersomstandigheden is de bovenleiding waarschijnlijk pas vrijdag rond 13.30 uur gerepareerd.

Zie ook: