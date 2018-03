ChristenUnie wil inzetten op wonen zoals inwoners dat willen

OLDEBROEK - De ChristenUnie in Oldebroek wil de komende jaren 'wonen naar behoefte' op de agenda zetten. Regelgeving mag niet bepalend mag zijn, maar de wensen van de mensen uit de samenleving moeten leidend zijn, vindt de partij.

Samen met inwoners, woningcorporaties en zorgaanbieders wil de ChristenUnie plannen maken om te komen tot een goed huisvestingsbeleid, voor een waardevol Oldebroek.

Kritisch

De afgelopen periode is het huisvestingsbeleid regelmatig onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad van Oldebroek. De fractie van de ChristenUnie was kritisch op de uitvoering en de van corporaties.

'In onze ogen worden er te weinig sociale (huur)woningen gebouwd en verloopt de verduurzaming te traag. Een ander belangrijk onderwerp vinden we de veranderende vraag naar wonen en woonvormen', staat in een persbericht.

Andere woonvormen

De ChristenUnie wil kijken over er generatiewoningen kunnen worden gebouwd, waarin een familie samen, maar toch gescheiden kan wonen. Op dit moment is de bouw van zulke huizen in de gemeente niet mogelijk. Daarom moeten de regels worden aangepast, zegt de partij.

Ook de mogelijkheid voor tiny houses moet worden onderzocht: een klein huisje met een woonoppervlak tot 50 m2 en zoveel mogelijk zelfvoorzienend.