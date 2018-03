Halfvastenoptocht niet meer weg te denken bij carnaval

ANGERLO - Het kleine dorp Angerlo in de gemeente Zevenaar is zondag weer het decor voor de Halfvastenoptocht. Deze carnavalsoptocht vindt altijd plaats op de helft van de vastentijd.

De Halfvastenoptocht wordt voor de negentiende keer gehouden. Ook nu doen weer zo'n duizend deelnemers mee en staan langs de route duizenden toeschouwers.

Dweilorkesten begeleiden de stoet. De optocht start om 13.00 uur. De creaties worden ingedeeld in acht categorieën en worden beoordeeld door een jury op algemene indruk, originaliteit en carnavaleske uitstraling.

Angerlo en Zeeland

De inmiddels zeer bekende optocht ontstond in 1999 onder leiding van Ton Derksen, Jan Hendriks en zijn dochter Chantal. Zij hadden toen het plan om in het dorpje Angerlo een halfvastenoptocht te organiseren.

Door in overleg te gaan met de halfvastenorganisatie uit het Brabantse dorp Zeeland en gebruik te maken van de kennis en ervaring aldaar, konden ze de eerste Halfvastenoptocht in Angerlo in 2000 van start laten gaan.