Sifan Hassan blij met zilver op 'mentaal zwaar' WK indoor

BIRMINGHAM - Atlete Sifan Hassan uit Arnhem is blij met haar zilveren plak op de 3000 meter bij de WK indoor in Birmingham. Dat zei ze donderdag na afloop van de wedstrijd tegen de NOS.

'Ik heb dit jaar niet zoveel wedstrijden gelopen, dus ik wist niet wat ik moest verwachten. Maar ik heb goed gelopen', vindt de geboren Ethiopische.

'Indoor is voor mij mentaal moeilijk. Ik had niet zoveel snelheid in de benen. Ik heb gedaan wat ik kon', aldus Hassan.

De 25-jarige Arnhemse verdedigt nog haar indoorwereldtitel op de 1500 meter.