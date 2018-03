Uren vertraging in Duitsland door kapotte bovenleiding Barneveld: 'En dat door één sukkel'

'Het is ongelooflijk. Als ik in mijn auto zonder gordel rijd, gaan er veertien piepers af. Maar blijkbaar kan een vrachtwagen met openstaande klep gewoon zonder problemen rondrijden. Wat is dat voor systeem?', fulmineert Martijn.

'In eerste instantie hoorde ik dat er geen treinen rijden door een kapotte bovenleiding. Maar toen las ik op de site van Omroep Gelderland waardoor het kwam. Toen zakte mijn broek wel af. Hoeveel mensen zijn er wel niet gedupeerd en op kosten gejaagd hierdoor?'

Stuk over een lengte van 100 meter

Het ongeval gebeurde donderdagmiddag. Een vrachtwagen trok op een spoorwegovergang in Barneveld de bovenleiding in beide richtingen stuk over een lengte van 100 meter. Een klep van de laadbak van de vrachtwagen stond omhoog.

De schade was zo groot, dat de bovenleiding niet voor vrijdagochtend kon worden gerepareerd. Veel treinen hadden hier last van. 'Blijkbaar tot in Duitsland. Het station in Bad Bentheim heeft werkelijk niets. Het is een verhoging tussen twee spoorbanen. Er stond wel een gebouwtje, maar dat was dicht. Daar sta je dan met zo'n 800 mensen.'

In een boemeltreintje

De gestrande passagiers mochten vanwege de kou in de stilstaande trein wachten. 'Na enige tijd kwam er een boemeltreintje aan, dat ons naar Hengelo bracht. Maar eenmaal daar aangekomen, moesten we het weer zelf uitzoeken.'

Uiteindelijk lukt het Martijn om - uren later dan gepland en na vier keer overstappen - thuis te komen. 'En dat allemaal dankzij één sukkel die met een openstaande klep een spoorovergang aan gort helpt. Als het kwam door een ongeval of omdat iemand voor de trein was gesprongen, had je mij niet gehoord. Maar dit komt gewoon door een stomme fout.'

In beschaafde wereld

Hij plaatst ook nog vraagtekens bij de herstelwerkzaamheden. 'Waarom duurt het anderhalve dag voordat de problemen opgelost zijn? Het gebeurt niet tien kilometer buiten de beschaafde wereld, maar gewoon op een spoorwegovergang in Barneveld...'

ProRail liet eerder weten dat door de weersomstandigheden de bovenleiding niet voor vrijdagochtend gerepareerd kon worden. De prognose is op dit moment dat de werkzaamheden rond 12.30 uur klaar zijn, zei een woordvoerder vrijdagmorgen op Radio Gelderland.

