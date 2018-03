Deel dit artikel:











Rheden helpt met invullen van formulieren Foto: Studio Rheden

RHEDEN - In de gemeente Rheden start deze maand een proef om inwoners te helpen met het lezen van brieven, het invullen van formulieren of het aanvragen van een voorziening. In het dorp Rheden komt een inloopspreekuur. Later dit jaar moet dit ook in Velp en Dieren komen.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

redactie@studiorheden.nl

Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan plekken in de gemeente Rheden waar inwoners makkelijk terecht kunnen met vragen over brieven of hulp bij het invullen van formulieren. Door het starten van een formulierenhulp, waar inwoners zonder afspraak kunnen binnenlopen, wil de gemeente Rheden de drempel om een vraag te stellen of advies te vragen verlagen. De gemeente hoopt met het inloopspreekuur dat inwoners geen voorzieningen mislopen of dat aanvragen niet volledig worden ingevuld. Het inloopspreekuur begint op 15 maart. Vanaf dan is iedere donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur een aantal vrijwilligers van Humanitas en Schuldhulpmaatje in het Dorpshuis Rheden aanwezig. Zodra er meer vrijwilligers zijn komt er ook een spreekuur in Velp en Dieren.