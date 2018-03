Deel dit artikel:











Het is bitterkoud en later gaat het sneeuwen Foto: ANP

ARNHEM - Ook deze vrijdagochtend is het bitterkoud buiten. Het vriest op veel plaatsen 7 of 8 graden. En er staat behoorlijk wat wind, kracht 4 of 5.

Het KNMI heeft code geel afgekondigd wegens de lage gevoelstemperatuur (-16). Uiteindelijk komt de temperatuur rond het vriespunt uit. Ook voor vrijdagavond en zaterdagochtend geldt een waarschuwing. Dan voor sneeuw. Er gaat volgens het KNMI 1 tot 5 centimeter sneeuw vallen, en misschien op hoger gelegen delen in Gelderland meer dan 5 centimeter.