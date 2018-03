IJsmachines draaien op volle toeren ondanks vrieskou

'We zouden om 13.00 uur openen maar om 12.10 uur stonden ze hier al aan het raam te tikken of we al ijs hadden. We zijn maar gewoon open gegaan.' zegt Dros tegen Omroep Gelderland. Ondanks dat een ijsje echt iets zomers is, blijkt het in Hoenderloo toch echt anders te zijn. 'De ijsbaan zit hier direct tegenover, je zit te schaatsen en een ijsje te eten. Een groter contrast kan je niet krijgen.'

Vliegende start

Dros heeft goede zaken gedaan vandaag en dat voorspelt veel voor de rest van het seizoen. 'Dit is een heel goed teken, als de rest van het jaar zo doorloopt dan houden wij het hier nog wel een tijdje uit'.

Bekijk hier de reportage:

Zie ook: Arnhemse marathon op natuurijs