Mannen gaan los op bushokje

EMST - Twee mannen zijn op heterdaad betrapt toen ze een bushokje kort en klein sloegen. Dat meldt de politie op Twitter.

Wijkagenten Richard en Berthold kregen een melding van het voorval op de Eperweg in het dorpje Emst. De politie ging met spoed naar het bushokje toe en zag daar twee personen die duidelijk niet op de bus stonden te wachten.

Op foto's is te zien dat een glasplaat is gebroken en dat een andere plaat voor een advertentie ook is vernield.

De politie is niet te spreken over de twee daders, maar wel heel erg over de getuige die een melding heeft gedaan.