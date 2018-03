Kent de (zelf)redzaamheid van de burgers grenzen? Politiek debat 6 maart

EPE - Onder het motto ‘Kent de (zelf)redzaamheid van de burgers grenzen?’ wordt op dinsdagavond 6 maart a.s. een politiek debat georganiseerd in De RSG aan de Schotweg in Epe. Het debat begint om 19.30 uur. De zaal is om 19.00 uur open.

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. kunnen de politieke partijen, die in de gemeente Epe meedoen aan de verkiezingen, zich presenteren aan de burgers van de gemeente. Het debat is in de Rijksscholengemeenschap Epe (RSG) en zal gaan over de zorg, de jeugdopvang en het meedoen aan de samenleving van mensen met een arbeidshandicap. Juist taken die in 2015 aan de gemeenten zijn toebedeeld en waarvoor het College verantwoordelijkheid draagt.

Prikkelende stellingen

Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen zullen raadsleden van de politieke partijen de burgers van de gemeente Epe eerst helderheid geven over de standpunten van de partijen op deze terreinen. Daarna volgt het debat. Na de politieke partijen is het de beurt aan de inwoners. Zij worden in de gelegenheid gesteld de politici aan de tand te voelen over deze onderwerpen.

Toezegging van vrijwel alle partijen

Dit belooft een aardig debat te worden. Vrijwel alle politieke partijen hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Ook de partijen die nu politiek verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein. Burgemeester Hans van der Hoeve zal het startschot geven. De voorzittershamer is die avond in handen van Henk Beltman, in het dagelijks leven projectleider bij Zorgbelang Gelderland en specialist op deze drie beleidsterreinen.

De organisatie is in handen van de WMO-adviesraad en de VWI raad, twee adviesraden die het college van B&W (on)gevraagd adviseren op de terreinen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.