De verkiezingsbus komt naar Heerde

HEERDE - Heerde - De lokale omroep komt met de lijsttrekkers naar u toe.

Op 8 maart bij de Noordgouw te Heerde van 9.30-11 uur. In de bus van Gelderland stemt zullen er gedurende die tijd debatten worden gevoerd met de lijsttrekkers over actuele onderwerpen. Via de frequenties van Radio794 kunt u de rechtstreekse uitzending meeluisteren. Nog leuker is om langs te komen bij de bus om eventueel rechtstreeks met de lijsttrekkers in debat te gaan. We zien uit naar uw aanwezigheid.