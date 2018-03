Deel dit artikel:











Terugkijken: allereerste schaatsmarathon in Arnhem Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Haaksbergen had de primeur, maar deze donderdag werd er ook geschaatst in Gelderland. Verschillende toppers verschenen aan de start bij de allereerste marathon op natuurijs in Arnhem. Omroep Gelderland deed live verslag. De uitzending kunt u hieronder terugkijken.

Tekst gaat verder onder de video. De 29-jarige Bart de Vries won bij de mannen en de 24-jarige Ineke Dedden zegevierde bij de vrouwen. Beiden komen uit Heerenveen. Jorit Bergsma, die olympisch zilver veroverde op de 10 kilometer, viel uit bij de marathon. Hij kwam naast de baan, wat resulteerde in een botte schaats. Hierdoor kon hij niet meer goed in de bochten blijven staan. Zie ook: Gelderse marathon op natuurijs gewonnen door Bart de Vries (+liveblog) Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl