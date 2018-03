CDA Wijchen presenteert Centrumplan

WIJCHEN - Het CDA in Wijchen heeft een plan voor het centrum van de gemeente gemaakt. Centrumbewoner Jan Peters Sengers (nr. 3 op CDA-kieslijst) overhandigde woensdag symbolisch het eerste exemplaar van het CDA-centrumplan aan Piet Philipsen van Centrum Management Wijchen.

Jan Peters Sengers hierover: “Wij hebben als CDA Wijchen een concreet Centrumplan opgesteld. Waarin wij het dorpse karakter van het Centrum willen behouden, maar ook kansen zien. Dit hebben wij in een Centrumflyer opgeschreven en het eerste exemplaar hiervan heb ik zojuist overhandigd aan centrummanager Piet Philipsen.”

Kasteel: Oude glorie terug

Kansen zijn er rondom de locatie van het oude gemeentekantoor. Hier willen wij na de sloop van het gemeentekantoor een mooie, parkachtige omgeving realiseren met een wandelboulevard van het Kasteel naar het Meer. Wij willen vrij zicht op het Kasteel creëren door geen woningbouw of winkels terug te bouwen op deze plek tegenover het Kasteel. Zo komt de oude glorie terug!”, aldus Jan Peters Sengers.

Geen casino

Het CDA wil het dorpse karakter van het Centrum behouden door geen casino toe te staan. De kans op overlast is groot, het draagt niks bij aan het Centrum en de kans op verslaving neemt toe. Zo vindt het CDA Wijchen.

Hotel mogelijk maken

Bij het centrumplan van het CDA Wijchen behoort een mogelijkheid voor een hotel in het centrum. “In het Centrum van Wijchen zijn veel eetgelegenheden, gezellige terrassen en het vermaak is aanzienlijk toegenomen. Er ontbreekt echter nog een hotel in het hart van Wijchen. Wij zien graag een hotel binnen de huidige contouren van het Centrum.”, aldus Jan Peters Sengers namens het CDA Wijchen.

Aanpak jongerenoverlast

In Wijchen Centrum is er overlast van jongeren. Dit zorgt voor een onveilig gevoel, verminderd het woongenot en hindert centrumondernemers. Het CDA Wijchen wil overlast tegengaan door een duidelijk plan van aanpak om te voorkomen dat overlast ontstaat. Als er toch overlast ontstaat is volgens het CDA Wijchen meer inzetten op handhaving van de norm noodzakelijk. Het CDA Wijchen denkt hierbij uitdrukkelijk ook aan cameratoezicht.

Wijkgebouw met seniorenontmoetingsplek

Jan Peters Sengers over senioren in het Centrum: “Je merkt dat samenkomen midden in het Centrum van Wijchen voor senioren erg belangrijk is. Wij kunnen hier nu invulling aan geven door onze CDA-campagnewinkel in de Burchtstraat. Het is echter veel belangrijker dat er een permanente ontmoetingsplek voor ouderen in het Centrum komt. Een wijkgebouw in het Centrum met voorzieningen voor senioren is daarvoor ideaal. Hier gaat het CDA Wijchen zich stevig voor inzetten.”

Zoveel mogelijk steun

“Wij hopen op zoveel mogelijk steun voor onze plannen van de Wijchense inwoners. Dit kan door een stem op het CDA Wijchen (lijst 2) op 21 maart. Des te eerder krijgen we deze plannen ook gerealiseerd,” aldus Jan Peters Sengers.