Slachtoffer schietpartij buiten levensgevaar, verdachten vrijgelaten

HARDERWIJK - De 32-jarige Harderwijker die woensdag zwaargewond raakte bij een schietpartij in zijn woonplaats, is buiten levensgevaar. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer werd aan het begin van de avond neergeschoten op de Marijkelaan. Ondanks zijn zware verwonding slaagde de man erin zijn woning te bereiken en alarm te slaan. De politie ging na de melding met meerdere voertuigen ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Momenteel ligt het slachtoffer nog in het ziekenhuis.

Verdachten vrijgelaten

Kort na aankomst van de agenten werden in de directe omgeving twee verdachten aangehouden. Deze mannen zijn inmiddels op vrije voeten omdat ze niks met de zaak te maken bleken te hebben.

Er is buurtonderzoek verricht en door forensisch onderzoekers is sporenonderzoek gedaan. Uit informatie blijkt dat er mogelijk een ruzie aan de schietpartij is voorafgegaan. Het gebruikte vuurwapen is niet aangetroffen. De politie is op zoek naar tips en camerabeelden.

Zie ook: Gewonde bij schietpartij in woonwijk Harderwijk