'Burgemeester Epe werpt vluchtelingengezin voor de leeuwen'

Vorige week woensdag is de Pakistaanse familie Israël rond 7.00 uur meegenomen door de politie. Vader, moeder en twee zoons verblijven sindsdien achter gesloten deuren in Zeist.

De familie zal worden teruggestuurd naar Polen, de plek waar ze als eerste voet op Europese bodem zetten. Stichting Veluws Fundament is woedend en schreef brieven naar onder anderen de burgemeester en de gemeenteraad.

'Wat ons het meeste boos maakt is dat er niet gekeken is naar de situatie van dit gezin. Waarom ze hier gekomen zijn, en wat de risico's zijn', vertelt Theo Peursum van Stichting Veluws Fundament.

Twee leden van de familie zouden in Pakistan zijn vermoord, onder wie hun 8-jarige dochter. Ook voor de rest van het christelijke gezin zou het in hun thuisland niet veilig zijn.

Verwijt burgemeester

Het grootste verwijt ligt bij burgemeester Van der Hoeve. Die zou de Pakistaanse christenen 'netjes voor de leeuwen hebben geworpen'. Peursum: 'De schrijnende situatie is bij de Epense burgemeester wel bekend, maar voor hem geen reden geweest om van zijn bevoegdheid gebruik te maken'.

De gemeente Epe laat in een reactie weten dat de burgemeester alles heeft gedaan wat hij kon. 'Maar het is uiteindelijk aan de staatssecretaris', aldus een woordvoerder.

Volgende week zou het gezin 18 maanden in Nederland zijn. Dan hadden ze een asielprocedure kunnen starten, en hadden ze niet terug naar Polen gehoeven.

'Moeilijk om moed te houden'

De steungroep van de familie Israël maakt zich zorgen om het gezin. Peursum sprak de oudste zoon vanochtend via de telefoon: 'Hij is heel down en vindt het moeilijk om moed te houden'.

De inwoners van Epe gaan met de gemeente in gesprek. 'We hopen dat de burgemeester een beroep kan doen op de openbare orde', aldus Peursum. 'Om het gezin nog heel even een veilige plek te bieden binnen Epe.'

Anderzijds hoopt de steungroep op een motie in de Tweede Kamer, waardoor besloten kan worden het gezin via een normale procedure te laten invloeien.