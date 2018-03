Locatieuitzending Zelhem komt niet uit de bus, maar de warme studio

ZELHEM - De uitzending van de rode verkiezingsbus van Omroep Gelderland komt donderdagavond uit Zelhem. Niet vanuit de bekende rode bus dit keer, maar vanuit de studio van Radio Ideaal.

Dat vanwege de snijdende kou, die Nederland en dus ook de Achterhoek nog steeds teistert. Aan de inhoud doet die kou niets af: Radio Ideaal zal twee uur lang de politiek in de gemeente Bronckhorst nauwlettend tegen het licht houden.

De gemeente Bronckhorst ontstond begin deze eeuw uit een fusie van de gemeenten Vorden, Steenderen, Hengelo (GLD), Zelhem en Hummelo en Keppel.

En vanwege de kou geven we mutsen weg, tien in het totaal. Dus als u onderstaande muts wilt hebben, ga dan gauw naar de studio van Radio Ideaal in Zelhem.