Doelman van Achilles'29 naar Almere City FC

ALMERE - Doelman Timo Plattel verruilt per direct tweededivisieclub Achilles'29 uit Groesbeek voor Jupiler League-club Almere City FC.

De 23-jarige Plattel tekent een contract tot het einde van het seizoen. Almere City FC had een derde keeper nodig, omdat Joshua Smits (ex-NEC) vorige maand zijn arm brak. De andere doelmannen zijn Chiel Kramer en Mike Grim.

'Lekker weer op het veld'

'Het is lekker om weer op het veld te staan', zegt Plattel op de website van Almere City FC. 'Nadat Achilles'29 failliet werd verklaard kwam ik plots zonder club te zitten. Toen kwam Almere City FC op mijn pad. Ik heb goede verhalen over de club gehoord en mijn eerste indruk is ook goed. Met Jong FC Twente heb ik hier al twee keer gespeeld en alles is professioneel geregeld. Ik ga nu hard trainen en van daaruit zien we weer verder.'

Plattel speelde in zijn jeugd voor AGOVV in Apeldoorn. Op 15-jarige leeftijd maakte hij de overstap naar de voetbalacademie van FC Twente. Bij die club maakte hij op zijn 19e zijn debuut in de eredivisie, in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo.