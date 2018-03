Deel dit artikel:











Celstraf geëist voor oplichting van kwetsbare cliënten Foto: Rechtspraak.nl

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar cel geëist tegen een vrouw uit Nijmegen die wordt verdacht van oplichting van mensen waar ze zelf bewindvoerder van was. De vrouw stond donderdag terecht in de rechtbank in Arnhem.

De 42-jarige verdachte was aangesteld als bewindvoerder voor mensen met grote financiële problemen. Haar taak was deze mensen te begeleiden en te helpen. Ze wordt ervan verdacht tussen 2012 en 2016 geld van haar cliënten te hebben verduisterd. Het zou om zeker 19 cliënten gaan en er zou een bedrag van tenminste 77.000 euro mee zijn gemoeid.