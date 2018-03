Wie wordt de nieuwe nachtburgemeester van Nijmegen?

De kandidaten zijn bekend, het online stemmen is begonnen. Als het donker is geworden en Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen slaapt... dan is de stad van de nachtburgemeester.

Maar nu is het tijd voor een nieuwe. En wie gaat dat worden? Ze hebben allemaal zo hun motivatie om de nieuwe nachtburgemeester te willen worden. Gemene deler is dat ze houden van de nacht en mensen willen verbinden. De nachtburgemeester draagt bij aan een aantrekkelijke stad.

Heel hard werken

De huidige nachtburgemeester van Nijmegen is Angela Verkuijlen. Het is een mooie, eervolle maar pittige taak, weet zij inmiddels. Het kost haar zomaar 20 uur per week en meer kan makkelijk. Dus wat in eerste instantie klinkt als een voortdurend feestje, is eigenlijk gewoon ook heel hard werken.

Op vrijdagavond 23 maart presenteren de overgebleven kandidaten zich aan het publiek. Zij gaan met elkaar in debat en beantwoorden vragen uit de zaal en van de nachtvertegenwoordigers. Aan het eind van de avond wordt de nieuwe nachtburgemeester 2018-2021 bekendgemaakt.

