Teruglezen: Arnhemse marathon op natuurijs gewonnen door Bart de Vries

ARNHEM - Voor het eerst mochten de profs een marathon schaatsen op de Arnhemse ijsbaan 't Cranevelt. De 29-jarige Bart de Vries won bij de mannen en de winst bij de vrouwen ging naar de 24-jarige Ineke Dedden.

De vrouwen reden 60 ronden. De mannen begonnen een uur later en werkten 100 rondjes af. Een van de deelnemers was Jorrit Bergsma, die olympisch zilver veroverde op de 10 kilometer. Hij viel helaas uit toen hij naast de baan kwam.

Burgemeester Ahmed Marcouch gaf om 19.00 uur het startschot van de marathon op natuurijs. 'Ik ben trots op AIJC Thialf en de medewerkers van Sportbedrijf Arnhem die de afgelopen dagen dag en nacht hebben doorgewerkt om dit schitterende sportevenement mogelijk te maken', schrijft hij op Facebook.

Liveblog (gesloten):

21.27 - En zo snel de mensen komen, druipen ze ook weer af. De rust is teruggekeerd bij ijsbaan 't Cranevelt. De organisatie is druk bezig met opruimen. Hiermee sluiten we ook dit liveblog af.

21.18 - Hierbij nog even de top 3. Bij de vrouwen: 1. Ineke Dedden 2. Roza Blokker 3. Nicky van Leeuwen. Bij de mannen: 1. Bart de Vries 2. Evert Jan Kooiman 3. Crispijn Ariëns.

21.11 - Burgemeester Marcouch is erg blij met de marathon. Hij twittert deze foto.

21.09 - De prijsuitreiking bij de mannen.

21.00 - Bart de Vries wint de marathon! De 29-jarige uit Heerenveen heeft hiermee zijn eerste overwinning op natuurijs. Op het KPN Open NK in januari werd hij nog 25e.

20.59 - Nog twee ronden te gaan.

20.53 - Nog 10 ronden te gaan en daarmee nadert de ontknoping, wie o wie gaat er straks winnen?

20.42 - Met nog 25 ronden te gaan kijkt verslaggever Esther Stegeman achter de schermen mee met Melissa van Pierre, die haar schaatsen aan het slijpen is.

20.35 - Jorit Bergsma is uitgevallen bij de marathon. Hij kwam met zijn schaats naast de baan en daardoor is zijn schaats bot geworden. Hierdoor kan hij niet meer goed in de bochten blijven staan.

20.31 - Ondertussen achter de schermen: Hier komt het commentaar vandaan van onze televisie-uitzending. Daarnaast zijn we op de redactie in Arnhem ook druk aan de slag.

20.23 - Lekker opwarmen! De koek en zopie staan klaar. Verder zijn er ook lekkere broodjes Unox.

20.19 - Nog 73 rondes te gaan! De kopgroep heeft inmiddels een voorsprong van 6 seconden. Het kan nog wel eens heel spannend worden bij de mannen. Verslaggever en presentator Frank van Dijk hoort veel positieve reacties over het ijs in Arnhem. Dit zou een stuk beter zijn dan het ijs in Haaksbergen.

20.12 - Naast televisie en internet gaat de uitzending op radio ook gewoon door. Verslaggever Sander Maassen van den Brink sprak daar net met Irene Schouten. Ze won brons op de olympische spelen in PyeongChang op de massastart.

20.04 - Ondertussen is het ook erg gezellig aan de zijlijn.

20.00 - START! De mannen zijn begonnen aan 100 ronden.

19.54 - Dedden staat morgenochtend alweer om 10.00 uur aan de start in Noordlaren vertelt ze voor de camera van Omroep Gelderland.

19.46 - De prijsuitreiking.

19.38 - Ineke Dedden wint bij de dames! Dedden is 24 jaar en woont in Heerenveen. Gisteren in Haaksbergen bij de eerste marathon op natuurijs werd ze 37e. Eind januari werd ze 25e op het KPN Open NK.

19.36 - Slow-motion in de bocht.

19.28 - Nog 19 ronden te gaan!

19.18 - Ondertussen bij de jury wordt de tijd goed in de gaten gehouden.

19.00 - START! De vrouwen zijn begonnen met de marathon.

18.59 - De laatste proefrit voor de start.

18.58 - De dames binden al hun schaatsen onder

18.37 - Tijd voor de warming-up. Dit is schaatster Vivienne Rodriguez uit Chili. Eergisteren stond ze nog op het ijs in Zweden.

18.32 - Ohh nee! Wat doet deze ijsmeester nou?

18.19 - Jorrit Bergsma is inmiddels onderweg!

18.13 - Het podium staat al klaar. Maar wie zal er straks op staan? Is het misschien Jorrit Bergsma of Irene Schouten? De Olympiërs worden vanavond wel verwacht aan de start. 'Het zijn allebei echte liefhebbers', zegt organisator Marcel van der Burgh.

18.07 - De organisatie van de marathon is er inmiddels ook helemaal klaar voor. De handschoenen, sjaals en mutsen staan klaar.

18.01 - De inschrijving is inmiddels geopend. Voor volwassenen zijn de kosten € 5,-. Voor leden is de inschrijving gratis.

17.54 - Richard van der Made bereidt zich voor. Tijdens de wedstrijd zal hij live commentaar geven op radio en Televisie.

17.42 - Stilte voor de storm op de ijsbaan. De eerste bezoekers en schaatsers druppelen langzaam binnen.

17.38 - Ook de voorzitter van ijsclub Thialf steekt de handen uit de mouwen.

17.25 - Omroep Gelderland doet uitgebreid verslag van de marathon. De wedstrijd is niet alleen hier te volgen, maar ook op radio en tv.

17.15 - Medewerkers van de ijsbaan zijn al de hele dag druk bezig om het ijs zo perfect mogelijk te maken. Eerder vandaag spoten ze nog een aantal lagen water om het ijs nog dikker te maken.

