Norman Bonink beleeft tweede jeugd met BLØF

NIJMEGEN - Het succes van de Zeeuwse band BLØF is na het succes van het lied 'Zoutelande' 'ontploft'. Dat zegt drummer Norman Bonink uit Nijmegen, voorafgaand aan twee concerten in Poppodium Doornroosje in zijn eigen woonplaats. De twee optredens waren ook daar razendsnel uitverkocht.

Norman Bonink is verheugd om in Doornroosje te spelen: 'Het zijn de krenten in de pap, echt hoogtepunt in het jaar. Ik ben trots om als Nijmegenaar in deze poptempel te mogen knallen! De verkoop van de kaartjes liep zo goed, het was in een uurtje uitverkocht. We hebben besloten nog een tweede concert te doen op zaterdag en dat was in een half uurtje uitverkocht!'

BLØF staat momenteel op de eerste plaats in de hitparade met het lied 'Zoutelande'. Dat succes zag Bonink niet aankomen: 'We hebben al zoveel meegemaakt in al die jaren, maar wat er gebeurt als je zo'n monsterhit scoort is gigantisch, zo leuk.' De videoclip is al ongeveer vijf miljoen keer bekeken.

De concertagenda van BLØF loopt bomvol met prachtige optredens. Het jaar begon met de Vrienden van Amstel live en wordt gevolgd door optredens in de Ziggo Dome, Ahoy, Goffertpark, het ASM Festival Arnhem en onder meer het eigen festival Concert at Sea. 'Ja, en dan belt plotseling Jan Smeets op. Het is al twaalf jaar geleden dat we op Pinkpop stonden. Of we willen komen!. Dan knijpen we elkaar wel even in de arm hoor!', aldus Bonink.

TV Gelderland-presentator Jochem van Gelder volgt de drummer dezer dagen voor zijn programma Gelders VIP Vervoer. Op 21 april kunnen zien hoe het leven van Norman Bonink in deze leuke, maar hectische dagen eruit ziet!

Van Gelder Vip Vervoer - TV Gelderland