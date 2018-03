Eigen internationale wielerploeg voor Gelderse wielertalenten

RENKUM - Gelderland heeft een nieuw elite- en beloftenteam voor wielrenners. De naam: Dutch Food Valley Cyclingteam. Het doel is om Gelderse fietstalenten dichtbij huis te laten trainen, maar toch een internationaal programma te laten rijden.

Het is druk in Café Loburg in Wageningen. Ruim 30 wielrenners worden gepresenteerd onder leiding van speaker Kees Maas. Het doel van het team is om Gelderse talenten sneller te laten doorstromen naar het profpeloton.

Initiatiefnemer en teammanager René Bastiaansen uit Renkum: 'Ik kwam twee jaar geleden met oud-profwielrenner Bart Voskamp op het idee. Er is zoveel talent in Gelderland, maar talenten moeten nu vaak verkassen om kans te maken op profcarrière. Daarom wilden we heel graag een team van een goed niveau dichtbij huis. Dat is nu gelukt.'

Jonge renner Trinidad en Tobago

Niet alle renners komen uit Gelderland, zo staat de ploeg ook open voor buitenlands talent. Dat bewijst een jonge renner uit Trinidad en Tobago, die al drie keer nationaal kampioen van zijn land is op de weg. Verder herbergt de ploeg een paar jongens uit Eritrea.

Alle renners moeten lid zijn van een clubteam in de regio. Voor die lokale teams is het niet mogelijk om een internationaal programma te rijden, voor het nieuwe regionale team wel. De gedachte is om elk jaar één of meerdere renners af te leveren aan een profteam. Met als uiteindelijk doel om binnen een paar jaar een stuk meer Gelderse profrenners te hebben.