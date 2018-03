Deel dit artikel:











Fietsster die bezig was met mobieltje hoort of ze straf krijgt voor doodrijden vrouw Foto: ANP

ZUTPHEN - Een 24-jarige vrouw uit Arnhem hoort vandaag voor de rechtbank in Zutphen of ze veroordeeld wordt voor een dodelijk ongeluk. De Arnhemse fietste vorig jaar juni op de Arnhemsestraatweg in Velp. Omdat ze met haar telefoon bezig was, zag ze een vrouw met een rollator niet en botste ze op de 83-jarige. Het slachtoffer overleefde het ongeluk niet.

De verdachte vertelde twee weken geleden voor de rechter, dat de 83-jarige vrouw plots het fietspad zou zijn opgelopen en zij botste omdat ze net haar telefoon aan het opbergen was. Ze zou één a twee seconden niet hebben opgelet. De vrouw liep vervolgens een schedelfractuur op en had haar bekken op drie plaatsen gebroken. Twee dagen later overleed ze, volgens justitie en nabestaanden aan haar verwondingen. De officier van justitie heeft 180 uur werkstraf of 90 dagen cel tegen de Arnhemse geëist. Longziekte De advocaat van de 24-jarige vrouw zegt dat het slachtoffer onvoorzichtig was. Ook bestrijdt ze dat de bejaarde vrouw is overleden aan de verwondingen die ze opliep bij het ongeluk. Een longontsteking is de vrouw fataal geworden, zegt de advocaat die vrijspraak wil voor haar cliënt. De nabestaanden van de vrouw zeggen dat ze nog nooit last heeft gehad van een longziekte.