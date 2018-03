Gelderse boeren hoeven niet meer met hooi naar grote grazers in Flevoland

ARNHEM - Gelderse boeren hoeven zich voorlopig niet meer heel druk te maken over het welzijn van de grote grazers in natuurgebied De Oostvaarderplassen in Flevoland. De provincie Flevoland heeft alsnog besloten de dieren te gaan bijvoeren. 'Een prima oplossing voor de korte termijn', zegt Bart Lubbers van Landwinkel IJsseloord in Arnhem.

Door de koude weersomstandigheden dreigt een voedseltekort in het nationale park, met name voor de grote grazers. Dieren zouden lijden en sommige zouden het niet overleven. Lubbers vindt dit niet kunnen. 'De stand van de dieren wordt er sowieso gereguleerd. Over een paar maanden wordt er weer afgeschoten. Dan kun je het niet maken om die dieren eerst nog een paar maanden onnodig te laten lijden.'

Lubbers staat niet alleen in die opvatting. Met een groepje Gelderse boeren besloot hij komende zondag met hooi naar de Oostvaardersplassen te gaan en - ondanks een verbod - de dieren uit protest te gaan bijvoeren.

'Wellicht gaat de actie gewoon door'

'We moeten nog even kijken wat we gaan doen. We zijn blij dat het bijvoeren nu toch gaat gebeuren, maar dat geldt voor dit moment', zegt Lubbers. 'Het is al jaren een probleem en de kans is groot dat het dat volgend jaar ook weer is. Wellicht gaat de actie dan ook nog gewoon door. Niet zozeer meer om te voeren, maar wel om duidelijk te maken dat er een structurele oplossing moeten komen.'

Staatsbosbeheer liet eerder weten dat bijvoeren zinloos is. Het zou het natuurlijke afweermechanisme bij de dieren tegen kou en winters verstoren. Strenge winters horen er simpelweg bij werd er uitgelegd. Verder zouden er met bijvoeren meer dieren in leven worden gehouden, wat uiteindelijk weer leidt tot meer jongen en dan is er ook weer meer voer nodig.

Bedreigingen

De provincie Flevoland heeft besloten om nu toch over te gaan tot bijvoeren uit zorg voor de openbare orde en om verdere maatschappelijke onrust te voorkomen. Er kwamen namelijk forse bedreigingen binnen, onder anderen bij een boswachter. Ook gingen mensen eigenhandig bijvoeren. De provincie hoopt dat de rust nu terugkeert en als er dan toch wordt bijgevoerd, dan willen ze dit zelf doen zodat het in ieder geval deskundig gebeurt.