Vrachtwagen trekt bovenleiding stuk; tot ochtendspits geen treinen

BARNEVELD - Tussen Apeldoorn en Amersfoort rijden geen treinen door een defecte bovenleiding. Spoorbeheerder ProRail gaat alles op alles zetten om de bovenleiding voor de ochtendspits van vrijdag gerepareerd te hebben.

Door een ongeval op de spoorwegovergang Hanzeweg-Zuid is er geen treinverkeer. Een vrachtwagen heeft de bovenleiding boven beide sporen over een lengte van zo'n 100 meter kapot getrokken. Ook is een spoorboom stuk.

'We gaan het zo spoedig mogelijk repareren', vertelt een woordvoerder van ProRail. 'We gaan met man en macht aan het werk. De avondspits kunnen we niet halen. Het doel is de ochtendspits.'

Hij adviseert NS Reisplanner in de gaten te houden. Er rijden bussen tussen Amersfoort en Apeldoorn. Dit duurt in elk geval de rest van de dag.

De Hanzeweg is voorlopig ook afgesloten, zolang de werkzaamheden op de spoorwegovergang gaande zijn.