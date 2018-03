Vrachtwagen trekt bovenleiding stuk; ook in ochtendspits nog geen treinen

Een vrachtwagen heeft donderdagmiddag op een spoorwegovergang in Barneveld de bovenleiding in beide richtingen stuk getrokken over een lengte van 100 meter. Een klep van de laadbak van de vrachtwagen stond omhoog.

De schade is groot en het lukt niet om de bovenleiding voor vrijdagochtend te repareren. Dat komt mede door de weersomstandigheden, zegt ProRail.

'Houd reisplanner in de gaten'

De prognose is dat de werkzaamheden rond 12.00 uur klaar zijn. De woordvoerder raadt reizigers aan de reisplanner in de gaten te houden. 'Misschien zit het tegen, maar misschien ook mee.'

Het gebeurde op de Hanzeweg-Zuid. Die weg is dicht.

In oktober 2015 reed een vrachtwagen ook al de bovenleiding kapot in Barneveld.

