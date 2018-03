'Zo'n prachtig beestje, met dat bruine wangetje'; patrijzentellers trotseren kou

EIBERGEN - Honderden vrijwilligers in Gelderland worden opgeleid om te tellen hoeveel patrijzen er nog zijn. Want het gaat slecht met de weidevogel. De provincie gaat de patrijs een handje helpen door boeren geld te geven om bloeiende akkerranden in te zaaien; daar is de patrijs dol op.

De kou is snijdend op afgelopen vrijdagochtend. In het buitengebied van Eibergen staan meer dan veertig vrijwilligers klaar om te leren hoe ze patrijzen moeten tellen. Frank Majoor van Sovon Vogelonderzoek begeleidt de vrijwilligers: 'Dit voorjaar gaan we dus heel veel akkers aan de rand inzaaien met kruiden en bloemen. Speciaal voor de patrijs. We willen heel graag weten of dat gaat werken. Door de patrijzen nu te tellen hebben we een nulmeting, weten we hoeveel er nu nog zijn en dan zien we hopelijk dat ze dan komende tijd vooruit gaan. Want het is dramatisch gesteld met de patrijs. Hij is tachtig procent achteruitgegaan in twintig jaar tijd.'

Lokroep

De vrijwilligers hebben allemaal al een avondje theorie gehad en leren nu in de praktijk waar ze op moeten letten. Ze zijn allemaal uitgerust met een verrekijker, tel-app op de telefoon en een geluidsboxje. 'Daarmee kunnen ze het geluid van een mannetjespatrijs laten horen, als een soort lokroep', vertelt Majoor, 'als een patrijs dit geluid hoort zal 'ie waarschijnlijk terugroepen en dan kun je dus weten dat hier een patrijs aanwezig is.'

In totaal hebben zich 230 vrijwilligers gemeld bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Die gaan in het vroege voorjaar verdeeld over 150 percelen tellen hoeveel patrijzen er nog zijn.