Michael P. verzet zich niet tegen uitzitten oude straf

ARNHEM - Michael P. verzet zich niet tegen de eis van justitie om hem een oude straf helemaal uit te laten zitten. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Arnhem. 'Ik kan daar eigenlijk niets tegenin brengen', sprak zijn advocaat.

Michael P. verkrachtte in 2010 in Nijkerk twee meisjes van 16 en 17 jaar. Hij kreeg daarvoor in hoger beroep 11 jaar gevangenisstraf. De rechter sprak over de berekende en nietsontziende wijze waarop de verkrachtingen plaatsvonden. Hij kreeg ook nog een jaar voor straatroven.

In Nederland is het gebruikelijk dat iemand na het uitzitten van twee derde van zijn straf vrijkomt onder bepaalde voorwaarden. Voor P. zou dat komende zomer zover zijn. In zijn voorbereiding op terugkeer in de maatschappij werd hij behandeld in psychiatrische kliniek Den Dolder. Tijdens een verlof vanuit die kliniek verkrachtte en vermoordde hij volgens het Openbaar Ministerie Anne Faber.

Onnoemlijk verdriet

'Omdat hij zich op zeer ernstige wijze heeft misdragen, heeft hij de voorwaarden voor vervroegde vrijlating geschonden en moet hij dus de rest van zijn gevangenisstraf uitzitten. Het gaat om vier jaar', zegt de officier van justitie.

'Het verdriet om de dood van Anne Faber is onnoemlijk en onpeilbaar en niets maakt dat ooit ongedaan', zei de officier van justitie tijdens de zitting, 'maar daar gaat het vandaag niet over. Vandaag staat de vraag centraal of hij zijn recht heeft verspeeld om zijn straf na twee derde in vrijheid uit te zitten. Iemand die zich zó ernstig heeft misdragen, móet daar de gevolgen van ondervinden. Dus blijft hij eerst nog vier jaar in de cel voor de verkrachtingen en pas daarna kan de eventuele straf die hij krijgt voor de zaak Anne Faber beginnen'.