'Papa, wat heb je gedaan in de oorlog?'

'Ik zit nog vol met vragen en hoop antwoorden te vinden, maar aan mijn vader kan ik het niet meer vragen.' Daarom hoopt Wil dat andere mensen hem kunnen helpen op de vraag wat zijn vader heeft meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Oorlogsverhalen

'Er zijn nog zoveel verhalen niet verteld over de Tweede Wereldoorlog', vertelt Wil Lamers. 'Onze eigen ouders en grootouders hebben deze tijd bewust meegemaakt en inmiddels verdwijnen de verhalen met deze mensen mee in hun graf', vertelt hij. Wil Lamers was acht jaar oud toen hij met zijn ouders en zus moest evacueren tijdens de Slag om Arnhem. Het gezin vertrok naar voetbalclub VVO in Velp wat destijds fungeerde als noodopvang. 'We hadden weinig eten en we sliepen op strobalen die neergelegd waren in de kleedkamers.'

Op de vrachtwagen

Om de honger te stillen vertrok de vader van Wil met de fiets naar Arnhem om nog wat opgeslagen weckpotten op te halen. Toen hij onder de Velperpoort in Arnhem door fietste, werd hij aangehouden door de Duitsers. Hij werd op een vrachtwagen gezet richting Oosterbeek om gesneuvelde Engelse soldaten te begraven.

Over deze gebeurtenis heeft zijn vader niets willen loslaten. 'Hij wilde er gewoon niet meer over vertellen. Hij zei dan: dat komt nog wel als je ouder bent.' Helaas is dat er niet meer van gekomen, want een aantal jaren na de oorlog is zijn vader onverwachts overleden.

Wil Lamers weet dat er meer mensen op deze vrachtwagen hebben gezeten. Bij Gelderland Helpt heeft hij de hulpvraag neergelegd in de hoop op meer of er nog mensen zijn die hier meer over kunnen vertellen.

Wellicht herkent u het verhaal van een iemand die dit ook heeft meegemaakt of wellicht heeft u het zelf meegemaakt? In contact komen met Wil kan via de website van Gelderland Helpt.

Op zondagavond 4 maart vertelt Wil Lamers het verhaal aan Sonja Booms in het televisieprogramma Gelderland Helpt.