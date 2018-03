Ierse trucker cel in voor mensensmokkel

BARNEVELD - Een 46-jarige Ierse vrachtwagenchauffeur is donderdag veroordeeld tot 56 maanden cel voor het smokkelen van 14 mensen.

De man parkeerde zijn vragenwagen op 3 augustus 2017 in Barneveld en 15 dagen later in Apeldoorn en deed de deuren van de koeltrailer daarna niet op slot. Hierdoor zijn in Barneveld acht en in Apeldoorn zes vreemdelingen uit Albanië in de koeltrailer geklommen.

De politie wist de Ier aan te houden voordat hij met de vreemdelingen richting Groot-Brittannië vertrok. De man verklaarde door zijn werkgever te zijn overgehaald tot het plegen van mensensmokkel.