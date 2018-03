Vliegtuigjes brandweer gaan de lucht in vanwege droogte

ARNHEM - Het is bij lange na geen zomer buiten, maar het is wel erg droog in de natuur. Zo droog, dat de brandweer vanaf vrijdag boven een deel van Gelderland met twee vliegtuigjes gaat surveilleren.

'Het risico op brand is niet groter geworden', vertelt woordvoerder Marijke van Dijk van de brandweer Noord- en Oost-Gelderland. 'Het risico op een snelle uitbreiding van de brand is wel groter, door de droogte en de harde wind.'

Boven de Veluwe

De vliegtuigjes zijn continu in de lucht boven de Veluwe. Het gebeurt niet vaak dat de brandweer in de winter inspectievluchten uitvoert. De afgelopen twee winters is het in ieder geval niet voorgekomen.

Bij het bepalen van het risico op een grote natuurbrand kijkt de brandweer naar gegevens van weerstations, zoals windsnelheid en droogte. Daarnaast wordt het weerbericht nauwlettend in de gaten gehouden.

Codes verdwijnen

Het risico op snelle uitbreiding van een natuurbrand wordt aangeduid met een kleurcode, bijvoorbeeld code geel of code rood. Via www.natuurbrandgevaar.nl kan iedereen zien wat de kleurcode van dit moment is. Die kleurcodes gaan in heel Nederland verdwijnen, zegt Van Dijk. 'We willen niet meer zo strak in de protocollen zitten. Het riep verwarring op, onder meer omdat we ook de weercodes hebben.'

'Mensen dachten dat ze door die kleurcodes niet meer veilig zijn in de natuur en dat is niet de bedoeling. Ze moeten lekker de natuur ingaan en altijd alert zijn op een beginnende brand. En we merkten dat de codes vooral intern werden gebruikt.'

Binnenkort wordt alleen nog onderscheid gemaakt in wel of geen verhoogd risico. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend.