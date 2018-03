Deel dit artikel:











Niks te Verbergen Festival bereidt kiezers voor op referendum Foto: RN7

NIJMEGEN - Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart vindt ook het referendum over de Sleepwet plaats. Deze wet geeft inlichtingendiensten meer bevoegdheden, maar regelt tegelijkertijd ook transparanter en onafhankelijk toezicht op die diensten. Brebl organiseert op 17 maart het Niks Te Verbergen Festival, waar je als bezoeker meer leert over deze Sleepwet.

Het festival nodigt bezoekers uit om deel te nemen aan een interactief debat met diverse sprekers. Zo zullen generaal-majoor Onno Eichelsheim, directeur van de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst MIVD, en privacy deskundige Merel Koning (Radboud Universiteit) in gesprek gaan over de Sleepwet samen met Jeroen Junte (de Volkskrant). Privacy Wasstraat Studenten Cyber Security van de Radboud Universiteit zijn de hele dag aanwezig om in de Privacy Wasstraat op aanvraag van bezoekers hun online veiligheid en privacy op beveiliging en privacy te testen. Het Kladderadatsch orkest verzorgt de muziek tijdens het festival. Aan het einde van de dag is er een gemaskerd bal waar gedanst kan worden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl