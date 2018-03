De bus rijdt weer door: Zelhem (maar wel vanuit de studio)

ZELHEM - Na Lochem was het nu de beurt aan de gemeente Bronckhorst, om precies te zijn Zelhem. Daar stond de rode Omroep Gelderland-verkiezingsbus geparkeerd op het Kerkplein, maar we zonden uit vanuit de studio van Radio Ideaal.

Radio Ideaal verzorgde de radio-uitzending vanuit de gemeente, die begin deze eeuw ontstond uit de fusie van de vijf gemeenten Vorden, Hengelo (GLD), Steenderen, Hummelo en Keppel en Zelhem, destijds onder de werktitel VHS++.

Lees hier het verslag:

De eerste stelling is: de verkiezingsprogramma's zijn wel erg vaag. Dat geldt voor de eerste partijen die aftrappen, het CDA, GroenLinks, VVD en de PvdA. Het verweer is, dat programma's op grote lijnen zijn en dat sommige partijen het verder uitwerken op hun site. Daarna gaat het over een heet hangijzer in veel gemeenten: de WMO.

Compliment

Antoon Peppelman, lijsttrekker van de PvdA is tevreden hoe die decentralisatie is gegaan. 'Het college verdient een heel groot compliment hoe dat gegaan is'. De VVD kan daar niet mee oneens zijn: een VVD-wethouder heeft eraan meegewerkt. Die partij hecht eraan dat mantelzorgers ondersteund worden en de kernen van Bronckhorst toegericht zijn op de vergrijzing. Maar geen zorgen over geld, want volgens Peppelman is er nog voor twee jaar geld in de reserves. Wilko Pelgrom van het CDA wil niet denken in problemen, maar in oplossingen. Een uitdaging vinden de vier partijen aan tafel.

Krimp

En een misschien wel een nog heter hangijzer: krimp. De leegloop van de Achterhoek, jongeren die weggaan en niet meer terugkomen en dus vergrijzing. Dick Ebbers van D66 denkt het tij nog te kunnen keren, maar spreekt wel van een dubbele vergrijzing. Maar de Achterhoek kan ook een kweekvijver van oplossingen worden. Makelaar Bert Lebbink ziet nog een volgend probleem: woningen worden door steeds minder mensen bewoond. Leegstand? Hij ziet geen leegstand en daar moet geen beleid op gevoerd worden. Krimp moet groei worden.

Rigide

Woningbouw is en blijft een thema in de Achterhoek, dat geldt voor veel meer gemeenten. En het rigide beleid van woningbouw moet van tafel en vrije sectorbouw moet ruimte krijgen'.

Of is het de oplossing om mensen uit het Westen te lokken om in de Achterhoek te gaan wonen? Daar komen de treinverbindingen weer om de hoek kijken. GroenLinks stelt dat het aantal inwoners gewoon terugloopt, er is ruimte in het woningbouwprogramma, dat is ook een feit. Er blijft discussie, de ene partij speelt in op krimp, de makelaar kan geen woning verkopen, die zijn er gewoon niet. Het lijkt een grote miss match, geen huizen bouwen vanwege krimp en aan de andere kant geen huis te koop voor bijvoorbeeld jongeren. En de boerderijen, die Bert Lebbink verkoopt gaan naar kapitaalkrachtige mensen uit het westen. Dat zorgt voor een grote kapitaalinjectie in de Achterhoek.

Landbouw

Dick Looman is agrarier. Hij is een typische ondernemer, wil alles goed geregeld hebben, maar uitbreiding? En hoe groot dan?

Maar wat de gemeente er aan kan doen? Uitbreiden en optimaliseren, want het rendement is 2 procent. Daar kan een gemeente niks aan doen, is de conclusie. Dat helpt Looman niet.

GroenLinks stelt de biodiversiteit aan de orde. Boeren krijgen heel veel regelgeving aan hun hoofd. In 2050 zouden we zomaar 10 miljard inwoners kunnen hebben, laat dan de boeren maar produceren is de stelling. Insecten dan? Vervolgens komt het wereldprobleem van de consumptie aan de orde, maar dat kun je lastig in Bronckhorst neerleggen.

Bieb

En dan is de beurt aan een soort actiecomite, die wil voorkomen dat de bibliotheek uit Zelhem dreigt te verdwijnen. Die moet een breder draagvlak krijgen, was een aantal jaren geleden de conclusie. Maar het ging uiteindelijk om de locatie en voor het behoud op de huidige locatie zijn wel veel handtekeningen binnengekomen. Maar de hoop is nu dat de bied op de huidige plek kan blijven, dat statement willen de leden van het comite wel maken. Maar het ging niet vanzelf.

En ook hier zijn weer windmolens weer een thema. Niemand lijkt ze te willen. Maar hoe d?n Bronckhorst. Het CDA wil geen zonnepanelen op landbouwgronden, maar wat te doen met molens?