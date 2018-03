Lijnders wil einde maken aan zwakke uitreeks NEC

NIJMEGEN - NEC heeft in 2018 alle vier uitwedstrijden verloren, maar daar komt als het aan trainer Pepijn Lijnders ligt nu een einde aan.

"Het wordt echt tijd om het recht te zetten. We komen uit de wedstrijd van Fortuna, waar we heel veel controle hadden en de 1-0 hadden moeten maken. Dat gebeurde niet, maar we nemen de dingen mee waar wel wel tevreden over zijn. RKC is natuurlijk ook van trainer gewisseld. Ze zitten heel kort op de bepalende spelers. Ze volgen die spelers ook op het veld, dus moeten we heel veel lijnen maken en heel veel beweging en openen van het veld om onder die druk door te spelen.

(de tekst loopt door onder de video)

Maandag legde Lijnders zijn technische visie nog uit aan supporters. "Dat is nieuw voor mij, maar het was een hele prettige avond en een lange avond, want het was half twee toen ik thuis was. De supporters zijn kritisch en we kregen goede vragen. Dat was top. Fijn om met echte supporters te zitten en met ze in discussie te komen."

Mo Rayhi (foto) is er zeker niet bij in Waalwijk. "Mo is een jongen met heel veel energie en tempo. Hij creëert zo ook ruimte voor anderen. We moeten even kijken hoe het gaat met behandelen is hij misschien sneller terug dan iedereen verwacht. Hij is echt een professional."