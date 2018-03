Deel dit artikel:











Lijsttrekkersdebat Buren op 7 maart

MAURIK - De verkiezingsstrijd in de gemeente Buren barst op 7 maart los tijdens het verkiezingsdebat in het gemeentehuis in Maurik. Het debat, georganiseerd door dagblad De Gelderlander in samenwerking met de gemeente Buren, begint om 19.30 uur.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Alle lijsttrekkers van de politieke partijen zijn deze avond aanwezig om te debatteren over verschillende stellingen; hierbij komen ook stellingen aan bod die door inwoners van de gemeente zijn aangedragen. Stellingen die eerder door lezers van De Gelderlander zijn verwoord zijn ook verwerkt in de stemwijzer.

De zaal opent om 19.00 uur, toegang is gratis en iedereen is welkom.