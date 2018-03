Roze verkiezingsdebat met RTV Arnhem

ARNHEM - RTV Arnhem houdt donderdagavond het Roze Verkiezingsdebat. Deze debatavond in de aanloop van de Gemeenteraadsverkiezingen is een samenwerking van Gay Arnhem, Café Colours, RTV Arnhem en Ik hou van Arnhem.

Wat vinden Arnhemse partijen van de LHBT-gemeenschap? Hebben ze een oplossing voor problemen die deze groep kent? Kom gezellig langs en laat je informeren!



De presentatie is in handen van René Gademann en Maarten Venhovens. Iedereen is welkom. Café Colours is te vinden aan Jansplein 47.



Wij verwachten de volgende partijen:

- D66: Suzan Kemperman

- CDA: Jan Hutten

- VVD: Steffenie Pape

- SP: Gedeon Noordzij

- GL: Marie-José Navis

- PvdA: Marilyun A-Kum

- NVU: Constant Kusters

- PvdD: Mieke Hegge