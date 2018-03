Deel dit artikel:











VIDEO: Alexander Pechtold te zien in campagne D66 Tiel

TIEL - Alexander Pechtold, fractievoorzitter voor D66 in de Tweede Kamer, is te zien in de campagne van D66 Tiel. Samen met Flipje spreekt hij tot de Tielenaren.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

De afgelopen jaren is er veel gebeurd, maar er is nog veel te doen, is de boodschap. D66 Tiel werd de grootste partij bij de vorige verkiezingen en wil dit graag een vervolg geven. Bekijk Alexander Pechtold (en Flipje) hier: