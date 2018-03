Deel dit artikel:











Het voelt vannacht als -19, opnieuw code geel Foto: ANP

WAGENINGEN - Het is nog niet voorbij met de bittere kou die over ons land trekt. Komende avond en nacht kan de gevoelstemperatuur in Gelderland dalen naar -19 graden.

Daarom heeft het KNMI voor de tweede avond en nacht op rij code geel afgegeven. De waarschuwing is van kracht vanaf 17.00 vanmiddag tot 11.00 uur morgenochtend. De werkelijke temperatuur daalt in de nacht tot -9 graden, meldt MeteoGroup in Wageningen. Morgen is het zonnig en droog, met een stevige wind kracht 4 tot 5. De temperatuur komt morgen overdag uit rond het vriespunt. Zie ook: Het ijsblog

Het uitgebreide weerbericht Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl