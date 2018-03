Tevredenheid over WK baanwielrennen; 'Trots op eerste dagen'

Het WK duurt nog tot en met zondag, maar de organisatoren durven wel te spreken van een succes. Er zijn voor bepaalde dagen geen kaartjes meer te krijgen.

De Tielse toernooidirecteur Bobbie Traksel is heel tevreden. 'Het loopt goed hier en er worden mooie tijden gereden. Er zijn tot nu toe fantastische wedstrijden geweest. Ik ben trots op wat de renners de eerste dagen hebben gedaan.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

En ook de fans zijn content. 'Het is gezellig hier', zegt een van de bezoekers. Een andere bezoeker vindt het ook allemaal geweldig, maar heeft één kritiekpuntje: 'Ik heb zin in bier.'

Ernstig ongeluk

Vrijdagmiddag was er nog een serieus ongeluk tijdens het onderdeel omnium voor vrouwen. Een jurylid en een renster raakten gewond na een botsing. De man wilde iets van de baan halen en werd daarbij aangereden door Diao Xiaojuan, een renster uit Hongkong. Het jurylid werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Wat levert het op?

De gemeente Apeldoorn laat weten dat het lastig is om iets te zeggen over de economische gevolgen van het evenement. In tegenstelling tot een evenement als Serious Request, dat zich afspeelde in het centrum van Apeldoorn, is het bij evenementen in Omnisport lastiger om de impact aan te geven.

Hotels zijn in ieder geval tevreden over de toestroom van sporters en fans, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

