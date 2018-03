Neushoorntje geboren in Burgers' Zoo

ARNHEM - Breedlipneushoorn Kwanzaa in Burgers' Zoo in Arnhem is donderdagmorgen bevallen van een jong. Het neushoorntje heet Naomi.

De geboorte was via de livestream te zien. Volgens woordvoerder Bas Lukkenaar maakt het neushoorntje het goed. 'Ze is aan het eten en staat ook al.'

Kwanzaa is een ervaren moeder. Ze had al vijf jongen gekregen in het park.

Fijn voor fokprogramma

Lukkenaar: 'We zijn blij met elk neushoorntje. Maar dat het een vrouwtje is, is voor het fokprogramma heel fijn.' En waarom de naam Naomi? 'Dat is een creatie van verzorger René Rijken', aldus de woordvoerder.

Kijk hier naar de livestream: