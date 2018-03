De uittips van Esther: Gelredag Harderwijk, tentoonstelling Villa Mondriaan, postzegelbeurs in Nijmegen en WK baanwielrennen

ARNHEM - Heb je zin om er op uit te gaan komend weekend, dan heeft Esther nog een paar tips voor je

Gelredag in teken van studentenleven in Harderwijk



Zo kun je zaterdag naar de Gelredag in het Stadsmuseum in Harderwijk. De dag staat in het teken van Harderwijk als Universiteitsstad. Tussen 1648 en 1811 stond namelijk daar de Gelderse universiteit. Gidsen nemen je mee op ontdekkingstocht langs alle verborgen plekken uit het studentenleven. Wie tussen 10 en 12 komt kijken kan gratis het museum in.

Nieuwe tentoonstelling in Villa Mondriaan



In museum Villa Mondriaan kun je de nieuwe tentoonstelling zien: 'Terug naar Toen: daarin worden de schilders Mondriaan, Sluijters en Spoor herenigd'. In 1909 exposeerden de drie kunstenaars gezamenlijk in een grote en veelbesproken tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En nu zijn de werken van de drie kunstenaars na ruim 100 jaar weer samengebracht in Winterswijk.

Postzegels kijken en verzamelen in Nijmegen

En ja ze zijn er nog steeds: postzegelverzamelaars. Echte liefhebbers kunnen zondag hun hart ophalen in Nijmegen in het Kolpinghuis tijdens de Postzegel Totaaldag. Er is een kleine tentoonstelling, je kunt je eigen postzegels laten taxeren en je kunt natuurlijk postzegels uitzoeken voor je eigen collectie.

WK Baanwielrennen in Apeldoorn

Zin in een uniek uitstapje? Het Onmisport in Apeldoorn staat tot en met 4 maart geheel in het teken van de WK Baanwielrennen. Afgelopen woensdag klonk al het Wilhelmus voor de Nederlandse baanploeg.