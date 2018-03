Langil in plaats van Rayhi bij NEC uit tegen RKC

NIJMEGEN - NEC start tegen RKC Waalwijk uit met Steeven Langil in de basis.

De Franse vleugelspits vervangt Mo Rayhi, die enkele weken is uitgeschakeld met een hamstringblessure. Suently Alberto traint gedeeltelijk mee, maar is nog niet inzetbaar. Verder zijn er waarschijnlijk geen wijzigingen in de basis na het 1-1 gelijkspel tegen concurrent Fortuna Sittard. De Nijmegenaren staan tweede in de eerste divisie op twee punten van koploper Jong Ajax.

Thuis won NEC met 2-0 van RKC. De ploeg van trainer Pepijn Lijnders verloor tot dusverre alle vier de uitwedstrijden in 2018.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Joppen, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Langil, Braken, Groeneveld.