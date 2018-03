Onderzoek: Gelderse rivieren gebruiken voor openbaar vervoer

MILLINGEN AAN DE RIJN - De Hogeschool Rotterdam doet vanaf volgende week onderzoek naar de mogelijkheid om varen op de Gelderse rivieren een goed alternatief te laten zijn voor bus of trein. Met watertaxi's naar Arnhem of Nijmegen, dat is het idee.

In Rotterdam en omgeving doen ze het al lang. Water als weg voor openbaar vervoer gebruiken. Watertaxi's brengen mensen daar van A naar B.

Millingen als voorbeeld

In het rivierenrijke Gelderland zou dat toch ook voor de hand liggend moeten zijn. Die gedachte leeft in ieder geval bij Wim Bakker van het CDA in Berg en Dal. Hij woont in Millingen aan de Rijn. Dat ligt door de ligging aan de rivier behoorlijk geïsoleerd. Voor velen is Millingen het einde van de wereld.

Zou Millingen uit dat isolement gehaald kunnen worden als de waterweg voor de deur gebruikt gaat worden voor openbaar vervoer? Niet met bus en trein, maar met een snelle watertaxi van Millingen naar Arnhem of naar Nijmegen. Bakker: 'Wij hebben de Hogeschool Rotterdam gevraagd: is dit haalbaar?'

(tekst gaat verder onder de video:)

Uw browser bevat geen ondersteuning voor HTML5 audio.

'Draagvlakkansen groter'

Ron van Duin, die ook in Millingen aan de Rijn woont, gaat als lector van de Hogeschool Rotterdam met zijn studenten dat onderzoek uitvoeren. Het is niet voor het eerst dat hij er onderzoek naar doet. Tien jaar geleden deed hij dat ook al eens. 'Dat bleek niet haalbaar', stelt Van Duin onomwonden.

Maar de tijden zijn veranderd. Van Duin ziet nu mogelijkheden: 'Ik denk vooral dat de draagvlakkansen nu veel groter zijn.'

Europees geld

Dan moet niet alleen de gemeente Berg en Dal, maar moeten zoveel mogelijk gemeenten aan de Gelderse rivieren en de provincie het een goed idee vinden. Al dan niet met hulp van Europees geld.

'Als dat onderzoek uit zou wijzen dat het niet haalbaar is, dan moeten we daar ook gewoon eerlijk in zijn', zegt Bakker. 'Je moet dat onderzoek wel het onderzoek laten.' Maar als het onderzoek in juni uitwijst dat het kan, dan zoeven we in de toekomst wellicht van A naar B over de Gelderse rivieren.