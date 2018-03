Schaatsmarathon Arnhem live bij Omroep Gelderland

ARNHEM - De marathon op natuurijs vanavond op de Arnhemse ijsbaan 't Cranevelt is live te volgen bij Omroep Gelderland, via televisie, radio en internet.

De wedstrijd voor de vrouwen gaat om 19.00 uur van start. Zij rijden 60 ronden. De mannen starten een uur later en werken 100 rondjes af. Een van de deelnemers is Jorrit Bergsma, die olympisch zilver veroverde op de 10 kilometer.

De extra uitzendingen op radio, televisie en onze Facebookpagina beginnen om 19.00 uur. Op de website en in de app houden we al de hele dag een liveblog bij met foto's en filmpjes en ook op onze social mediakanalen hoeft u niks te missen van de voorbereidingen op de marathon.

IJs met Esther

Verder bezoeken we onder meer ijsbanen, de randmeren waar ook wordt geschaatst, en springen we in een wak. Het tv-programma Uit met Esther is voor de gelegenheid omgedoopt tot IJs met Esther.

Bij de ijsbaan in Arnhem is de laatste dagen hard gewerkt om het ijs in de juiste condities te krijgen. Het doel was om de eerste marathon op natuurijs binnen te halen, maar die eer ging naar Haaksbergen. Daar stond het peloton woensdagavond op het ijs. Morgen trekt de karavaan naar Noordlaren.

