Gelredag 17 maart: Militair ereveld Grebbeberg

RHENEN - Terwijl de Ridders van Gelre genieten van een welverdiende pauze, gaan de Gelredagen gewoon door! Tijdens de uitzendperiode van 75 jaar vrijheid op weg naar 2020 nodigt Omroep Gelderland u elke week uit om naar een Gelredag op een belangrijke historische plek te komen. De komende twaalf weken staan ze in het teken van de Tweede Wereldoorlog. De aftrap van deze nieuwe bijzondere reeks Gelredagen houden we een klein stukje over de provinciegrens: op zaterdag 17 maart heten we u van harte welkom op het Militaire ereveld op de Grebbeberg in Rhenen.

Tussen 10 en 12 uur kunt u op het Militair ereveld een expositie bezoeken en leiden enthousiaste en zeer deskundige gidsen u rond. De tour brengt u zowel op het ereveld, als over het slagveld. Daar zullen gidsen van stichting de Greb u oude kazematten laten zien en kunt u door onze jongens aangelegde loopgraven bekijken. Zo kunt u ronddwalen over het slagveld, waar in de meidagen van 1940 zware strijd is geleverd. Dwalen over het slagveld Als op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland binnenvallen, is de belangrijkste verdedigingslijn de Grebbelinie. Op en rond de Grebbeberg is van 11 tot en met 13 mei zwaar gevochten: het Nederlandse leger heeft een overmacht van 23.000 Duitse militairen tegenover zich. Een week na het einde van de strijd wordt begonnen met de aanleg van Nederlands eerste oorlogsbegraafplaats. Meer dan 400 Nederlandse militairen die in de meidagen van 1940 op de Grebbeberg sneuvelden hebben hun laatste rustplaats gekregen in de grond die zij met hun leven hebben verdedigd. Kom op 17 maart naar de Grebbeberg en dwaal rond over het slagveld van mei 1940.